Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park)
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)
20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)
Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek.
TFF 1. Lig
1 Mayıs Cumartesi:
13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe)
16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak)
16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana)
Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
2 Mayıs Pazar:
15.00 Sarıyer-Manisa (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Gümüşhanespor-Çorum (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Devrek İlçe)
15.00 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Uşakspor-İnegölspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Şanlıurfaspor-Niğde Anadolu (Şanlıurfa GAP)
15.00 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor (Mustakil Atletizim Pist Sahası)
15.00 Kahramanmaraşspor-Sancaktepe (12 Şubat)
Kırmızı Grup
2 Mayıs Pazar:
15.00 Pendikspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Pendik)
15.00 Mamak-Bayburt Özel İdare (Çubuk İlçe)
15.00 Kırşehir Belediyespor-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi)
15.00 Bodrumspor-Kardemir Karabükspor (Bodrum İlçe)
15.00 Karacabey Belediyespor-Turgutluspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Pazarspor-GMG Kastamonuspor (Pazar İlçe)
15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Van Atatürk)
15.00 Kırklarelispor-Eyüpspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Sivas Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
Misli.com 3. Lig
1. Grup
Yarın:
15.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kızılcabölük Semt)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Çankaya (Nevşehir Gazi)
15.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)
15.00 1877 Alemdağ-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ)
15.00 Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor (Yeni Buca)
15.00 Manisaspor-Ofspor (Manisa 19 Mayıs)
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekir (Bolluca)
15.00 Belediye Derincespor-Payasspor (Şile)
2. Grup
Yarın:
15.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor (İskenderun 5 Temmuz)
15.00 Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspr (Mardin 21 Kasım)
15.00 Kahta 02-Tokatspor (Kahta İlçe)
15.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe)
15.00 Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor (Fethiye İlçe)
15.00 Yomraspor-Nazilli Belediyespor (Yomra İlçe)
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği (Tepecik Şenol Güneş)
15.00 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kemal Kaynaş)
3. Grup
Yarın:
12.00 Erbaaspor-Karşıyaka (Erbaa İlçe)
14.00 Osmaniyespor-Batman Petrolspor (7 Ocak)
15.00 Altındağspor-İçel İdmanyurdu (Çubuk İlçe)
15.00 Yalovaspor-Cizrespor (Yalova Atatürk)
15.00 Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Gölcükspor-Arhavispor (Gölcük Şehir)
15.00 Esenler Erokspor-Çarşambaspor (Esenler Erokspor)
15.00 Isparta 32-Somasapor (Isparta Atatürk)
4. Grup
Yarın:
15.00 1954 Kelkit Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Kelkit İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 52 Orduspor-Modafen (19 Eylül)
15.00 Düzcespor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Alanya Kestelspor-Muğlaspor (Alanya Milli Egemenlik)
15.00 Bursa Yıldırımspor-Kozanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Şanlıurfa GAP)
15.00 Bayrampaşaspor-Silivrispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
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