Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak

Süper Lig'de 39. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. Misli.com 2. Lig'de 37, Misli.com 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 30'uncu, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 34. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig

Yarın: 20.30 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Vodafone Park) 2 Mayıs Pazar: 16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk) 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük (MEDAŞ Konya Büyükşehir) 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (Antalya) 20.30 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman) 3 Mayıs Pazartesi: 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim) 16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Yeni Malatya) 16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan) 20.30 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker) 20.30 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor (Kalyon) Not: Trabzonspor, 39. haftayı bay geçecek. TFF 1. Lig

1 Mayıs Cumartesi: 13.30 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir) 16.00 Yılport Samsunspor-Ankaraspor (Samsun Yeni 19 Mayıs) 16.00 Ankara Keçiörengücü-Menemenspor (Aktepe) 16.00 GZT Giresunspor-Akhisarspor (Çotanak) 16.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir) 16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül) 16.00 İstanbulspor-Beypiliç Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 16.00 Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Yeni Adana) Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup 2 Mayıs Pazar: 15.00 Sarıyer-Manisa (Yusuf Ziya Öniş) 15.00 Gümüşhanespor-Çorum (Gümüşhane Yenişehir) 15.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Devrek İlçe) 15.00 Hacettepe-Afjet Afyonspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 15.00 Uşakspor-İnegölspor (Uşak 1 Eylül) 15.00 Şanlıurfaspor-Niğde Anadolu (Şanlıurfa GAP) 15.00 Hekimoğlu Trabzon-Ergene Velimeşespor (Ortahisar Yavuz Selim) 15.00 Anagold 24Erzincanspor-Ankara Demirspor (Mustakil Atletizim Pist Sahası) 15.00 Kahramanmaraşspor-Sancaktepe (12 Şubat) Kırmızı Grup 2 Mayıs Pazar: 15.00 Pendikspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Pendik) 15.00 Mamak-Bayburt Özel İdare (Çubuk İlçe) 15.00 Kırşehir Belediyespor-Serik Belediyespor (Kırşehir Ahi) 15.00 Bodrumspor-Kardemir Karabükspor (Bodrum İlçe) 15.00 Karacabey Belediyespor-Turgutluspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker) 15.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk) 15.00 Pazarspor-GMG Kastamonuspor (Pazar İlçe) 15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Van Atatürk) 15.00 Kırklarelispor-Eyüpspor (Kırklareli Atatürk) 15.00 Sivas Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) Misli.com 3. Lig

1. Grup Yarın: 15.00 Kızılcabölükspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kızılcabölük Semt) 15.00 Nevşehir Belediyespor-Çankaya (Nevşehir Gazi) 15.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe) 15.00 1877 Alemdağ-Edirne Belediyesi Paş Edirnespor (Alemdağ) 15.00 Bucaspor 1928-Antalya Kemerspor (Yeni Buca) 15.00 Manisaspor-Ofspor (Manisa 19 Mayıs) 15.00 Arnavutköy Belediyespor-Diyarbekir (Bolluca) 15.00 Belediye Derincespor-Payasspor (Şile) 2. Grup Yarın: 15.00 İskenderun-Belediye Kütahyaspor (İskenderun 5 Temmuz) 15.00 Mardin Fosfatspor-Halide Edip Adıvarspr (Mardin 21 Kasım) 15.00 Kahta 02-Tokatspor (Kahta İlçe) 15.00 Ceyhanspor-Ağrı 1970 (Ceyhan İlçe) 15.00 Fethiyespor-Atlas Maden Çengelköyspor (Fethiye İlçe) 15.00 Yomraspor-Nazilli Belediyespor (Yomra İlçe) 15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Darıca Gençlerbirliği (Tepecik Şenol Güneş) 15.00 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kemal Kaynaş) 3. Grup Yarın: 12.00 Erbaaspor-Karşıyaka (Erbaa İlçe) 14.00 Osmaniyespor-Batman Petrolspor (7 Ocak) 15.00 Altındağspor-İçel İdmanyurdu (Çubuk İlçe) 15.00 Yalovaspor-Cizrespor (Yalova Atatürk) 15.00 Elazığ Karakoçan-Çatalcaspor (Elazığ Doğukent) 15.00 Gölcükspor-Arhavispor (Gölcük Şehir) 15.00 Esenler Erokspor-Çarşambaspor (Esenler Erokspor) 15.00 Isparta 32-Somasapor (Isparta Atatürk) 4. Grup Yarın: 15.00 1954 Kelkit Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Kelkit İlçe) 15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Bergama Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol) 15.00 52 Orduspor-Modafen (19 Eylül) 15.00 Düzcespor-Kırıkkale Büyük Anadolu (Düzce 18 Temmuz) 15.00 Alanya Kestelspor-Muğlaspor (Alanya Milli Egemenlik) 15.00 Bursa Yıldırımspor-Kozanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) 15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Dila Gıda Adıyaman 1954 (Şanlıurfa GAP) 15.00 Bayrampaşaspor-Silivrispor (Bayrampaşa Çetin Emeç)