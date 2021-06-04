  • BIST 1.430
  • Altın 523,236
  • Dolar 8,6826
  • Euro 10,5203
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 17 °C
»

'Futbolda şike kumpası' davasında karar: Hidayet Karaca'ya 1406, Nazmi Ardıç'a 1972 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.
'Futbolda şike kumpası' davasında karar: Hidayet Karaca'ya 1406, Nazmi Ardıç'a 1972 yıl hapis cezası

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada mahkeme heyeti başkanı kararı okudu.

Buna göre, kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, "silahlı terör örgütüne yardım etmek", 91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da 3 şehit askerin cenazesi törenle memleketlerine uğurlandı04 Haziran 2021 Cuma 12:49
  • Turizmciler, Rus misafirleri ağırlamak için uçuşların tekrar başlamasını bekliyor04 Haziran 2021 Cuma 11:47
  • Hakkari-Van yolunda polis eskortluğunda 10 bin koyun geçişi04 Haziran 2021 Cuma 11:43
  • Uzungöl'de yaz sezonu açıldı 04 Haziran 2021 Cuma 11:33
  • Antik yerleşimde yılın ilk kazılarında 8 bin 500 yıllık buluntu04 Haziran 2021 Cuma 11:32
  • Diyarbakır'da organize suç örgütüne yönelik hava destekli operasyonda 25 şüpheli yakalandı04 Haziran 2021 Cuma 11:25
  • İstanbul'da 14 mahalle, muhtarlık seçimi için pazar günü sandığa gidecek04 Haziran 2021 Cuma 11:21
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mekansal planlama için aktif fay hatlarını mercek altına alacak04 Haziran 2021 Cuma 11:20
  • Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı04 Haziran 2021 Cuma 11:20
  • Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü FETÖ üyesi 4 kişi yakalandı04 Haziran 2021 Cuma 11:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti