Futbolda Süper Lig 25'inci, TFF 1. Lig 21'inci hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Misli.com 2. Lig'de ise 23'üncü hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

19.00 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

Yarın:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Trabzonspor-Gaziantep (Medical Park)

19.00 Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Şubat Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Yukatel Denizlispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Gürsel Aksel)

16.00 Atakaş Hatayspor-Aytemiz Alanyaspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

14 Şubat Pazar:

13.00 İnegölspor-Manisa FK (İnegöl İlçe)

13.00 Afjet Afyonspor-Çorum FK (Zafer)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzonspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Kahramanmaraşspor-Şanlıurfaspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor (Diyarbakır)

13.00 Sancaktepe FK-Hacettepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.00 Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.00 Ergene Velimeşespor-Gümüşhanespor (Mustafa Kemal Atatürk)

13.00 Niğde Anadolu FK-Sarıyer (Niğde 5 Şubat)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

14 Şubat Pazar:

13.00 Turgutluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Kardemir Karabükspor-Bayburt Özel İdare (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Vanspor FK-Pazarspor (Van Atatürk)

13.00 Kırklarelispor-Sakaryaspor (Kırklareli Atatürk)

13.00 Tarsus İdmanyurdu-Karacabey Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kırşehir Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.00 GMG Kastamonuspor-Mamak FK (Gazi)

13.00 Etimesgut Belediyespor-Pendikspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Serik Belediyespor-Sivas Belediyespor (Serik İsmail Oğan)