  • BIST 100.235
  • Altın 253,518
  • Dolar 5,6602
  • Euro 6,3953
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 22 °C
»

G.Saray iki transferi sağlık kontrolünden geçirdi!

Galatasaray, sağlık kontollerini tamamladığı Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini bugün resmen açıklayacak.
G.Saray iki transferi sağlık kontrolünden geçirdi!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Jimmy Durmaz'ı bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirdi. Jimmy ile sözleşme şartları üzerinden de anlaşmaya varan sarı-kırmızılı futbolcu, İsveç Milli Takımı'nın da forması giyen isimle 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve kasasından toplam 4.5 milyon euro çıkartacak.

Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Jimmy Durmaz, "Galatasaray oynamak için çok güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak" dedi.

Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı da sağlık kontrolünden geçiren sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcu ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Şener'e de yıllık 3 milyon TL ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca sözleşme şartlarında performans ve şampiyonluk primlerini de sözleşmeye ekledi.

Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ın sağlık kontrollerini tamamlayan Galatasaray'ın iki futbolcunun da transferini bugün açıklaması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençlerbirliği sezonu açtı02 Temmuz 2019 Salı 09:41
  • F.Bahçe'nin yeni yıldızı İstanbul'a geliyor02 Temmuz 2019 Salı 09:35
  • Fenerbahçe sezonu açtı01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:21
  • 1 Temmuz 20:30 HADİ ipucu: Geçtiğimiz günlerde NBA'de şampiyon olan basketbol takımı hangisidir?01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:02
  • Jimmy Durmaz Galatasaray için İstanbul'a geldi01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:44
  • Diagne Galatasaray kararını açıkladı01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:47
  • Diagne transferinde bunu kimse beklemiyordu01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:59
  • Trabzonspor transfer bombasını patlattı01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:38
  • Ozan Kabak Schalke 04'te30 Haziran 2019 Pazar 16:59
  • Grand slam heyecanı çim korta taşındı30 Haziran 2019 Pazar 12:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti