G.Saray iki transferi sağlık kontrolünden geçirdi!

Galatasaray, sağlık kontollerini tamamladığı Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferlerini bugün resmen açıklayacak.

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, İstanbul'a getirdiği Jimmy Durmaz'ı bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirdi. Jimmy ile sözleşme şartları üzerinden de anlaşmaya varan sarı-kırmızılı futbolcu, İsveç Milli Takımı'nın da forması giyen isimle 3 yıllık sözleşme imzalayacak ve kasasından toplam 4.5 milyon euro çıkartacak.

Galatasaray'a transferi hakkında konuşan Jimmy Durmaz, "Galatasaray oynamak için çok güzel bir kulüp. Fatih Terim ile daha önce de çok çalışmak istemiştim, bu benim için onur olacak" dedi.

Jimmy Durmaz'ın yanı sıra Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı'yı da sağlık kontrolünden geçiren sarı-kırmızılı kulüp, milli futbolcu ile de 3 yıllık anlaşmaya vardı. Şener'e de yıllık 3 milyon TL ödeyecek olan sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca sözleşme şartlarında performans ve şampiyonluk primlerini de sözleşmeye ekledi.

Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz'ın sağlık kontrollerini tamamlayan Galatasaray'ın iki futbolcunun da transferini bugün açıklaması bekleniyor.