G.Saray öncesi Real Madrid'de çifte şok

Real Madrid'de bir süredir sakatlığı bulunan James Rodriguez ve Gareth Bale'in, Galatasaray maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Real Madrid'de sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor.

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de son yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan James Rodriguez ve Gareth Bale katılmadı. İki yıldızın takımdan ayrı olarak bireysel çalıştığı belirtildi.

"ZIDANE KADROYA ALMAYACAK"

Marca'da yer alan haberde; Zinedine Zidane'ın, Gareth Bale ve James Rodriguez'i Galatasaray maçı kadrosuna almayacağı bilgisi verildi. James Rodriguez ve Bale, Real Madrid'in La Liga'da oynadığı Real Betis maçında da kadroda yer almamıştı.

Kolombiyalı yıldız bu sezon 9 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Gareth Bale ise 7 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.