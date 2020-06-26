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G.Saray'a Fernando Muslera müjdesi!

Çaykur Rizespor deplasmanında bacağı kırılan Fernando Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği öğrenildi.
G.Saray'a Fernando Muslera müjdesi!

G.Saray'ın Rize ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor. Ancak Uruguaylı eldivenin daha önce idmanlara başlamayı ve Kasım ayında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.

KASIM AYINI HEDEFLİYOR

Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.

G.Saraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın Kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak.

BİR KALECİDEN FAZLASIYIM

Sakatlığı sonrası sezonu kapatan Fernando Muslera, Uruguay basınına yaptığı açıklamalarda geleceği hakkında önemli mesajlar verdi. 33 yaşındaki file bekçisi, Uruguay'a dönecek misiniz sorusuna, "Uruguay'da tekrar futbol oynar mıyım bilmiyorum. 10 yıldır Galatasaray'dayım. Ben, buradaki insanlar için bir kaleciden daha fazlasıyım" cevabını verdi. Tecrübeli eldiven, "Türkiye'de bir çevrem ve dostlarım var. Galatasaray yönetimi, futbolu burada bırakmamı ve kulüpte çalışmaya devam etmemi istiyor" diye konuştu.

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