G.Saray'da Belhanda için karar verildi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktığı maça Younes Belhanda'nın tavrı damga vurmuştu. Oyundan çıkarken taraftarın protestosuna küfürle karşılık veren Faslı 10 numaraya, hocası Fatih Terim basın toplantısında sahip çıktı ancak perde arkasında yaşananlar farklı...
Terim, yüzünde kırık olduğu dönemde bile vazgeçmediği Belhanda'nın performansından hiç memnun değil. İmparator, geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan'a satılmasına izin vermediği oyuncu için Ocak ayında ısrarcı olmayacak. Sarı-kırmızılı yönetim de taraftarlarla yıldızı barışmayan Belhanda'yı satma kararı aldı.
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