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G.Saray'da yeni transferlerden ilk sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ryan Babel, Adem Büyük ve Ozornwafor transferinin ardından yaptığı açıklamada, "Üçü de çok değerli futbolcular.
G.Saray'da yeni transferlerden ilk sözler

Yeni transferler Ryan Babel, Adem Büyük ve Laventine Ozornwafor, Başkan Mustafa Cengiz’i ziyaret ettiler. Ziyarette İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Haznedar da hazır bulundu. Ziyaret esnasında Başkan Cengiz ve yeni transferler Ryan Babel, Adem Büyük ile Valentine Ozornwafor, Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz: "Galatasaray'da transfer durmaz"

Başkan Mustafa Cengiz yeni transferler hakkında şu ifadeleri kullandı:
“Üçü de çok değerli futbolcular. İkisi zaten taraftarlarımızın bildiği futbolcular. Ben onların Galatasaray’a ve camiaya yakışır şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerine inanıyorum. Valentine çok genç bir oyuncu, Nijeryalı. Biz onun da uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edeceğini, uzun vadede defansımızı toparlayıcı olacağına inanıyoruz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay boyunca buna çalışır. Ben burada hem scout ekibimize hem de hocamız başta olmak üzere teknik ekibimize teşekkür ediyorum. Onların çalışmaları durmuyor. Takımımızın en iyi halde, en geniş kadroyla sürmesi ve Finansal Fair Play kuralları içerisinde devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu doğrultuda çalışıyoruz.”

Babel: "Umarım Galatasaray ile kupalar kazanacağım"

Yeni transferlerden Ryan Babel, Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak,

“Bu transferi ilginç bir transfer olarak değerlendirebilirim. Maceramın böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutlu ve çok minnettarım. Umarım sahip olduğumuz ekibe ekstra şeyler katabilirim. Umarım Galatasaray ile kupalar kazanacağım. Şimdiden fazlasıyla destek mesajı alıyorum. Umarım beni desteklemeye devam ederler ve ben de onlara bunun geri dönüşünü yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Adem Büyük: "Türkiye'nin en büyük camiasına geldim"

Adem Büyük ise Türkiye'nin en büyük camiasına geldiği için mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayarak, "Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dediğim gibi Türkiye’nin en büyük camiasına geldim ve bunun bilincinde olarak mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim. Yeni şampiyonluklara hep beraber ulaşacağız diye düşünüyorum. Türkiye’de böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir taraftarı arkanıza alarak oynarsanız daha da iyi olacağınıza inanıyorum. Geçen sene bunun örneğini gördük. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder, yeni şampiyonluklara yelken açarız diye umut ediyorum” diye konuştu.

Ozornwafor: "Burası benim için rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer"

Genç transfer Valentine Ozornwafor da şu ifadeleri kullandı:
“Desteklerinden ötürü taraftarlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burası benim için bir rüyanın gerçeğe dönüştüğü yer. Bir çocukken böyle büyük bir kulüpte, harika bir atmosferin önünde, harika insanlarla çalışmak ve oynamak en büyük hayalinizdir. Bu yüzden bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”

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