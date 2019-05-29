G20'de ithalatı en fazla artan ülke Türkiye oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD), açıkladığı G20 ülkelerinin ticaret verilerine göre Türkiye yılın ilk çeyreğinde ithalatı en çok artan ülke oldu.

Euronews'te yer alan habere göre; Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) göre, G20 ülkeleri içinde bu yılın ilk üç ayında bir önceki çeyreğe oranla ithalatı en fazla artan ülke Türkiye oldu.

OECD, G20 ülkeleri için 2019 yılı ilk çeyrek uluslararası ticaret rakamlarını yayınladı. Buna göre, dünya ticaretini yavaşlatan ABD ve Çin arasındaki gerilim en fazla Asya ülkelerini vurdu.

RUSYA VE İNGİLTERE'Yİ GEÇTİK

Rapora göre, Türkiye’nin ithalatı bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın son çeyreğine oranla yüzde 5,3 artış gösterdi. Türkiye’yi yüzde 5 ile İngiltere, yüzde 3,4 artışla Rusya izledi. Ancak Türkiye'nin ihtalatı geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,3 geriledi.

Türkiye’nin 2018 yılı son çeyrekte 49,3 milyar dolar olan ithalatı, 52 milyara çıktı.

Türkiye’nin 2018 yılının son çeyreğinde 44,7 milyar dolar olan ihracatı ise, 2019 yılını ilk çeyreğinde yüzde 2 düşüşle, 43,8 milyar dolara indi.

İNGİLTERE'DE BREXIT ETKİSİ

G20 ülkeleri içinde İngiltere’nin, ihracatında yüzde 6, ithalatında ise yüzde 5 artış görüldü.

İngiltere’nin ihracatı 109,3 milyar dolardan, 116,1 milyar dolara, ithalatı ise 160,8 milyar dolardan 168,8 milyar dolara çıktı.

Ticaret savaşları en fazla Asya ülkelerini vurdu

G20 ülkeleri genelinde, bu yılın ilk çeyreğinde ihracat yüzde 0,4 oranında artarken, ithalat ise yüzde 1,2 oranında düşüş gösterdi.

OECD, G20 ülkelerinde dış ticaretteki durgunluğu ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarına bağladı.

ABD ve Çin arasındaki gerginliğini özellikle G20’nin Asya üyelerini olumsuz etkilediği değerlendirmesinde bulunan OECD, Endonezya’da yılın ilk çeyreğinde ithalatın yüzde 15,3 oranında, ihracatında ise yüzde 4,3 oranında, Güney Kore’de yine yılın ilk çeyreğinde ithalatın yüzde 7,7 ihracatın ise yüzde 7,1 oranında gerilediğini kaydetti.

Japonya’da yine aynı dönemde ihracat yüzde 2,3, ithalat yüzde 4,7 düşüş gösterdi.