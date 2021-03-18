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G7, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını 7. yılında kınadı

G7 ülkeleri, "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bağımsızlığına zarar vermeye devam eden eylemlerini" kınadıklarını ve Kırım'ın ilhakını tanımayacaklarını bildirdi.
G7, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını 7. yılında kınadı

İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'nin dışişleri bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisinin ortak açıklamasında, "Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz destek ve bağlılık" yeniden teyit edildi.

Rusya'nın Kırım ve Sivastopol'u yasa dışı ve gayri meşru ilhakının 7. yıl dönümünde yapılan açıklamada, "Rusya'nın (ilhakı) meşrulaştırma girişimleri tanınmıyor ve tanınmayacak." ifadesine yer verildi.

Kırım Tatarlarına yönelik ihlaller
Rusya'nın bu yerlerdeki insan hakları ihlallerini, özellikle de Kırım Tatarlarına yönelik olanların kınandığı vurgulanan açıklamada, Moskova hükümeti, uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermeye, bölgeyi uluslararası gözleme açmaya ve haksız yere tutuklanan herkesi derhal serbest bırakmaya çağrıldı.

Ukrayna'nın, Uluslararası Kırım Platformu kurma girişiminin memnuniyetle karşılandığına işaret edilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine, özellikle de Minsk anlaşmaları kapsamında verdiği taahhütleri göz ardı ederek Donetsk ve Luhansk bölgelerinin belirli yerlerindeki eylemlerine kati suretle karşı olunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Minsk anlaşmalarının tam olarak uygulanması, barışa giden yoldur. Rusya, Doğu Ukrayna'daki çatışmanın ara bulucusu değil bir tarafıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kırım Ukrayna'dır"
Geçen yılki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı ancak "Rus destekli silahlı oluşumların son zamanlardaki askeri tırmanışlarının" kınandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya Federasyonu'nu, Ukrayna'nın doğusunda desteklediği silahlı oluşumlara mali ve askeri destek sağlamak, 100 binlerce Ukrayna vatandaşına Rus vatandaşlığı vermek suretiyle yaptığı çatışmayı körükleme eylemlerini durdurmaya, bunun yerine Ukrayna tarafından yakın zamanda atılan ve temas hattının her iki tarafındaki insanların yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan adımların karşılıklı olmasını sağlamaya çağırıyoruz."

Barışçıl çözüm bulma çabalarının takdir edildiği açıklamada, "G7, yaptırımların uygulanmasına olan bağlılığını tam olarak sürdürüyor ve bağımsızlığı, egemenliği ve uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde toprak bütünlüğünü desteklemek için Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek. Kırım, Ukrayna'dır." ifadesine yer verildi.

Çok sayıda ülke, ilhakı yasa dışı olarak görüyor
Rusya, Şubat 2014'te Kırım Yarımadası'nı ilhak ederken, Kırım Tatarları baskıyla karşı karşıya kalmaya başlamıştı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, ilhakı yasa dışı olarak görüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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