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Gala Gölü'ne binlerce flamingo geldi

Edirne'nin Enez ilçesi Gala Gölü Milli Parkı'na, flamingolar gelmeye başladı. Kuzeyden gelerek 6 ay gibi uzun süre Gala Gölü'nde kalan yaklaşık 10 bin flamingo, bu rakamla gölün en kalabalık göçmen kuşu olma özelliğini taşıyor.
Gala Gölü'ne binlerce flamingo geldi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da kuzey ülkelerinden kanat açan binlerce flamingo, Edirne Milli Park Alanı olan Enez ilçesine bağlı Gala Gölü'ne konmaya başladı. Gala Gölü'nde yaklaşık 6 ay kalan kırmızı tüylü yetişkin flamingoların su üzerinde ilerlemeleri ve havada süzülerek uçmaları renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yaklaşık 10 bin kadar olduğu tahmin edilen flamingolar, bölgenin en kalabalık göçmen kuşu olma özelliğini taşıyor.

Trakya Üniversitesi Biyoloji  Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kaya, "Gala Gölü Milli Parkı Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında kuş göç yolları üzerinde köprü görevi yapmaktadır. Bu alanda yaklaşık 217 kuş türü bulunmaktadır. Bunların en kalabalık olanlarından biri flamingolar. Meriç Deltası'nda çeltik tarlalarının su kuşlarının önemli beslenme alanlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Flamingolar, yaklaşık 6 ay kaldıktan sonra havaların ısınmasıyla göç ediyor. Ama burada da yaklaşık bin adet gri renkli genç flamingo kuşunun kaldığını söyleyebiliriz" dedi.

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