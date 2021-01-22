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Gala Gölü'nün 'pembe tüylü misafirleri' izleyenleri hayran bırakıyor

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kaya, "Kuzeydeki sulak alanların donmasıyla besin sıkıntısı çeken flamingolar güneye doğru gelir, en uygun ortam da Gala Gölü olunca burada konaklarlar. Milli park 5 binden fazla flamingoyu misafir ediyor." dedi.
Gala Gölü'nün 'pembe tüylü misafirleri' izleyenleri hayran bırakıyor

Türkiye'nin önemli kuş göç yolları arasında bulunan Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı binlerce flamingoya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından Meriç deltasını da barındıran Gala Gölü Milli Parkı'na her yıl kış mevsiminde konaklamak için gelen beyaz kuğu, ördek ve kazlara bu sene binlerce flamingo da eşlik etti.

Pembe tüyleri ve zarif yapısıyla dikkati çeken, "sulak alanların narin kuşu" olarak bilinen flamingolar izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli parkın, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasındaki kuş göç yolları üzerinde köprü görevi gördüğünü söyledi.

Kaya, Türkiye'de 484 civarında kuş türü görüldüğünü, bunlardan 350'den fazlasının Türkiye'de kuluçkaya yattığını ifade etti.

Milli park 5 binden fazla flamingoyu misafir ediyor
Gala Gölü Milli Parkı ve çevresindeki sulak alanlarda ise 217 civarında kuş türü bulunduğunu anlatan Kaya, "Bölge, Türkiye ve dünyanın önemli kuş yaşam alanlarından biri. Kuzeydeki sulak alanların donmasıyla besin sıkıntısı çeken flamingolar güneye doğru gelir, en uygun ortam da Gala Gölü olunca burada konaklarlar. Burada uygun yaşam alanını bulur ve rahatsız edilmezler. Bu sene flamingoların gelmesiyle gölde ayrı bir güzellik yaşanıyor. Milli park 5 binden fazla flamingoyu misafir ediyor. Bu sayı bazı yıllar 10 bine yaklaşıyor." dedi.

Göldeki flamingoların dünya genelinde tanımlanan 6 flamingo türünden biri olduğunu belirten Kaya, son 10 yıldır milli park ve çevresindeki sulak alanlarda çok sayıda pelikan, kuğu ve flamingonun kışı geçirdiğini dile getirdi.

Kaya, son günlerdeki yağışların kuruyan sulak alanlara çok iyi geldiğini, bu sayede göçmen kuşların konaklama fırsatı bulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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