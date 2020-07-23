  • BIST 119.031
  • Altın 414,941
  • Dolar 6,8403
  • Euro 7,9474
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 24 °C
»

Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

AYASOFYA Camii'nde yarın kılınacak toplu cuma namazı öncesi alınan tedbirler kapsamında Galata Köprüsü trafiğe kapatıldı.
Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya Camii'nde yarın toplu cuma namazı kılınacak. Ayasofya programı tedbirleri kapsamında Ayasofya Camii ve çevresi 20.00'dan itibaren trafiğe kapatıldı. 

Eminönü'ne gidiş güzergahındaki Galata Köprüsü de tedbirler gereği araç trafiğine kapatıldı. Perşembe Pazarı'nın bulunduğu Tersane Caddesi ile Kemeraltı Caddesi yönünden gelen araçların köprüye girişlerine izin verilmezken, araçlar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Tarihi Yarımada'da bulunan araçların çıkışına ise 00.00'a kadar izin verilecek. 

Galata Köprüsü'nde yaya geçişine izin verilirken, tramvay seferleri pazartesi 06.00'a kadar Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar durakları arasında yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATM'ye düzenek kurup, müşterilerin hesabını boşalttılar23 Temmuz 2020 Perşembe 20:37
  • 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda uyuşturucu ele geçirildi23 Temmuz 2020 Perşembe 20:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu23 Temmuz 2020 Perşembe 20:34
  • Vapurdan düştü kalp masajıyla hayata döndürüldü23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
  • Tarlasında kenevir yetiştirildiğini ihbar etti, 96 kök ele geçirildi23 Temmuz 2020 Perşembe 19:33
  • Ankara'da alev alev yanan ev, kullanılamaz hale geldi23 Temmuz 2020 Perşembe 19:32
  • Galata Köprüsü araç trafiğine kapatıldı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:29
  • Ordu'da denizde hortum oluştu23 Temmuz 2020 Perşembe 17:28
  • Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü23 Temmuz 2020 Perşembe 17:27
  • Sinop'ta akıntıya kapılan 2 kardeş boğulma tehlikesi geçirdi23 Temmuz 2020 Perşembe 17:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti