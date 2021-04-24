Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galata Kulesi'ne 40 ülke ile 81 ilden gönderilen çocukların fotoğraf ve videoları yansıtıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hazırlanan etkinlik kapsamında ilk önce Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla çektirdiği fotoğraflar Galata Kulesi'ne yansıtıldı.

Ardından Galata Kulesi'ne 40 ülke ve 81 ilden sosyal medyadan #Beyoğlunda23Nisan" etiketiyle gönderilen fotoğraf ve videoları gösterildi. Ayrıca Galata Kulesi'ne Türk Bayrağı ile Yasin Börü ve Eren Bülbül’ün fotoğrafları da aksettirildi.

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında çocukların bu bayramı coşkuyla kutladığını belirterek, "Bu yıl salgın nedeniyle büyük alanlarda büyük kutlamalar yapamadık. Ama çocuklarımız evlerin camlarını bayramlarla süslediler." dedi.

Yıldız, bugün Beyoğlu'nda mahalle mahalle çocuklarla bir arada olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Onların coşkusuna heyecanına şahit olduk. Bu ülkenin çocukları ülkemizin geleceği. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü bütün dünya çocuklarına bayram olarak armağan etti. Dolayısıyla bizler Türkiye'de Türkiye'nin kurtuluşu ve mücadelesinde emek veren gayret gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bugün çocukların bayramı ve bütün çocuklara armağan edilmiş bir bayram, kutlu olsun."