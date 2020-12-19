Galatasaray 7 resmi maç sonra kaybetti

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan Galatasaray, 7 resmi maç sonra yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de 13. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı 2-1 yendi.

13. dakikada Balkovec'in sağdan korner bayrağına yakın bölgeden kullandığı serbest vuruşta Galatasaray savunmasında Linnes meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisi önünde topu alan Biglia'nın şutunda kaleci Okan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağdan paslaşılarak kullanılan korner sonrasında Balkovec'in bir kez daha ceza sahasına gönderdiği topu altıpas içinde Koray Altınay ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

32. dakikada Ndao'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yapılan santranın ardından soldan atağa katılan Alparslan Erdem'in ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas önüne hareketlenen Ndao ağlara gönderdi: 1-0.

49. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan son çizgiye inerek yaptığı ortaya sağ çaprazdaki Feghouli vurdu ancak top üstten auta çıktı.

57. dakikada Emre Kılınç'ın sağdan ortasında altıpasa hareketlenen Donk'un kafayla vurduğu top az farkla yandan auta gitti.

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Ali Yavuz Kol, pasını penaltı noktası civarındaki Diagne'ye aktardı. Bu oyuncu, Koray Altınay ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Mustafa Öğretmenoğlu, penaltı noktasını gösterdi. 90+5. dakikada penaltı atışını kullanan Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

90+10. dakikada kırmızı-siyahlı takım, bir kez daha öne geçti. Ndao'nun pasında savunma arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtma vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-1.

Karşılaşma, 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Karagümrük, 60 yıl sonra Galatasaray'ı yendi

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 60 yıl arasında sonra Galatasaray'ı mağlup etti.

Ligde sarı-kırmızılılar karşısında bundan önceki 12 maçta tek galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlı takım, ikinci kez galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 27 Mart 1960'da alan Fatih Karagümrük, sarı-kırmızılıları 60 yıl sonra yenmeyi başardı.

İki takım, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de olmamasından dolayı yaklaşık 37 yıl sonra ilk kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, 7 resmi maç sonra kaybetti

Galatasaray, 7 resmi müsabakanın ardından mağlubiyet yaşadı.

Ligde son yenilgisini 5. haftada Aytemiz Alanyaspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonraki süreçte 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Ligde 12. haftayı ise bay geçen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Üç maç sonra gol yedi

Galatasaray, 3 resmi maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 10. haftasında Çaykur Rizespor'u 4-0, Atakaş Hatayspor'u ise 3-0 yenen Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmalarda kalesinde gol görmeyen sarı-kırmızılılar, Fatih Karagümrük müsabakasında 2 gol yedi.

Terim'e kırmızı kart

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kırmızı kartla oyundan atıldı.

Müsabakada hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na birkaç kez itiraz eden ve tepki gösteren Terim, müsabakanın 69. dakikasında kırmızı kartla cezalandırıldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, faul beklediği pozisyonda hakem Öğretmenoğlu'na şiddetle itiraz etti. Bu itirazların ardından kaptan Arda Turan'a sarı kart çıktı. Bunun üzerine çok sinirlenen Fatih Terim, "Sen nasıl bir hakemsin." diye bağırdı. Bunun üzerine Mustafa Öğretmenoğlu, Terim'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Sahayı terk ederken tepkisini sürdüren Terim, "Maçı katlettin. Onların da hakkını yiyorsun. Sen ancak bekçi olursun. Futbolu bilmiyorsun. Akşam, 'Fatih hocayı attım' diye herkese anlat. Terbiyesiz, ahlaksız." diye bağırdı.

Karagümrük, maçı 10 kişi tamamladı

Fatih Karagümrük'te maçın son anlarında Enzo Roco kırmızı kart gördü.

Maçın 90+5. dakikasında Galatasaray'ın attığı penaltı golünün ardından itirazlarından dolayı sarı kart gören Şilili savunma oyuncusu, 4 dakika sonra yine itirazdan dolayı bir kez daha sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı karttan oyun dışında kaldı.

Marcao'ya maç bittikten sonra kırmızı kart

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, müsabakanın bitiş düdüğünden sonra kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın bitmesinin ardından rakip takım oyuncularıyla tartışan Marcao, soyuna odasına giderken hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Brezilyalı oyuncuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Diagne, 4 maç üst üste gol attı

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, Süper Lig'de üst üste 4. maçında da gol attı.

Tecrübeli futbolcu, ligin 9. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında 1, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 3, 11. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde de 1 gol atmıştı.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray'da Diagne, 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasında da fileleri havalandırarak 6 gole ulaştı.

Karagümrük'ün golü VAR'a takıldı

Fatih Karagümrük'ün bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Müsabakanın 13. dakikasında ev sahibi ekipte Koray Altınay fileleri havalandırdı. Pozsiyonun ardından hakem Mustafa Öğretmenoğlu orta noktayı gösterirken, pozisyon VAR'da kontrol edildi.

İncelemenin ardından golü kaydeden Koray'ın ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol kararı değiştirildi.

Fatih Terim'den 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, müsabakanın 64. dakikasında 3 oyuncu değişikliği birden yaparak oyuna müdahale etti.

Maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle devam ederken tecrübeli teknik adam, oyuna 3 futbolcusunu birden sürdü. Terim, Marcelo Saracchi'nin yerine Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan'ın yerine Arda Turan, Emre Akbaba'nın yerine ise Younes Belhanda'yı sahaya sürdü.

Emre Çolak, tribünde

Fatih Karagümrük'ün yeni transferi Emre Çolak, müsabakayı tribünden takip etti.

Galatasaray altyapısından çıkan ve son olarak İspanya 2. Futbol Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'da forma giyen Emre, karşılaşmayı Fatih Karagümrük'ün yedek oyuncularıyla birlikte tribünden izledi.

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın bekledikleri gibi bir taktik sergilediğini belirterek, "Oyunun böyle olacağını daha önce biliyorduk. İlk yarı boyunca iyi oynadık. İkinci yarıda ilk dakikada golü bulunca istediğimizi daha fazla yaptık. Bu galibiyeti Karagümrük ailesine ve camiasına hediye ediyoruz. Futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bizim için iyi bir netice oldu. Oyunun şekli çok daha farklı olabilirdi. Maçın başından sonuna kadar galibiyeti hak eden taraf bizdik. Kazandığımız için sevinçliyiz." diye konuştu.

Maç öncesinde 7 eksiklerinin olduğunu hatırlatan Atılay Canel, "Forma giyen bütün arkadaşlarımız ellerinden gelenin çok daha fazlasını verdi." ifadelerini kullandı.