  • BIST 87.071
  • Altın 248,709
  • Dolar 6,0279
  • Euro 6,7185
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 34 °C
»

Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor

İstanbul Boğazı'nda 2 yıl önce üzerindeki imara aykırı kaçak yapılar yıkıldıktan sonra olduğu gibi bırakılan Galatasaray Adası ortaya çıkan görüntü kirliliğini  kaldırmak için dev paravanlarla çevriliyor.
Galatasaray Adası paravanlarla çevriliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde ada üzerinde bulunan imara aykırı kaçak yapılar yıkılmıştı. Ada o günlerden bu güne olduğu gibi bırakılmıştı. Üzerinde yıkık yapılar ve molozlarla ada İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği oluşturuyordu.

Boğaz'daki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak için ada çevresi dev paravanlarla çevrilmeye başlandı. Çalışmalara turist gezdiren gemilerin rotası üzerinde bulunan Güney bölümünde başlandı. İşçiler tarafından hazırlanan dev paravanlar yerlerine yerleştirilmeye başlandı. Çalışma sonucu yıkık ve virana görünümündeki tüm binaların dışardan görünmesi engellenecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran: Bolton’un iddiası 'komik'29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:19
  • Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi yıl dönümününden önemli açıklama29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:15
  • İran gözünü kararttı: ABD ile savaşmaya hazırız29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:08
  • Çayda kaybolan Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı29 Mayıs 2019 Çarşamba 15:05
  • Kız arkadaşı için annesini öldüren gencin ifadesi...29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:50
  • Bayramlaşmaya giden Suriyeli sayısı 15 bin oldu29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:37
  • 'Kafa keseceğim' diyen Suriyeli adliyede29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:36
  • O hakime soruşturma izini verildi: Avukatın etek boyuna...29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:35
  • İstanbul il ve ilçe seçim müdürlerinin ifadeleri alındı29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:33
  • Sanayide bulundu; gören şaşkına döndün tüysüz Sfenks kedisi...29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti