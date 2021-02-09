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Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana kısmında teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.  Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Marcelo Saracchi’nin tedavisine devam edilirken Sofiane Feghouli, salonda ve sahada takımdan ayrı özel bir program dâhilinde çalıştı.

Galatasaray, Alanyaspor ile yarın akşam saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda karşılaşacak.

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