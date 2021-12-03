  • BIST 1.910,41
  • Altın 780.62542
  • Dolar 13.7109
  • Euro 15.4994
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 5 °C
»

Galatasaray, Altay maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Altay maçına hazır

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda top ve pas kapma çalışmaları yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Altay ile yarın akşam saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşılaşacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray’da Arda Turan takımla çalıştı01 Aralık 2021 Çarşamba 17:55
  • Burak Elmas müjdeyi verdi! "Prensipte anlaştık"01 Aralık 2021 Çarşamba 16:28
  • Çaykur Rizespor kupadan elendi01 Aralık 2021 Çarşamba 15:30
  • Kasımpaşa rahat tur atladı30 Kasım 2021 Salı 15:04
  • Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu kura çekimi 3 Aralık'ta yapılacak30 Kasım 2021 Salı 14:45
  • Namağlup lider Trabzonspor, Fatih Karagümrük engelini 2 golle geçti29 Kasım 2021 Pazartesi 09:45
  • Demir Grup Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi29 Kasım 2021 Pazartesi 09:45
  • Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, hayatını kaybetti29 Kasım 2021 Pazartesi 09:44
  • Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevine devam ediyor29 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
  • Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı 2 golle geçti29 Kasım 2021 Pazartesi 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti