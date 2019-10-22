Galatasaray Avrupa'da 282. kez sahne alıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında 22 Ekim Salı günü İspanya temsilcisi Real Madrid'i ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi, İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG) sahasında 1-0 yenildi. Grupta averajla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Real Madrid'i mağlup ederek, iddiasını sürdürmek istiyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasında 13 kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda rekoru elinde bulunduran Real Madrid ise A Grubu'nda 2 maçta 1 puan alabildi. Eski performansından uzak bir görüntü sergileyen eflatun-beyazlı takım, averajla son sırada kaldı.

Falcao yine yok

Sarı-kırmızılı takımda Kolombiyalı yıldız golcü Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Real Madrid karşısında forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı bulunan 33 yaşındaki Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da sahadaki yerini alamayacak.

Sakatlığı geçen Mario Lemina ile cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için dün tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

İspanyol ekibinde ise 6 futbolcu, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

28 karşılaşmada iki kez galibiyet sevinci

Galatasaray, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 28 Avrupa kupası müsabakasında rakiplerine iki kez üstünlük kurabildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2014-2015 sezonunda Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar, o sezon galibiyet sevinci yaşayamazken, grubu 5 yenilgi ve bir beraberlikle noktaladı.

Juventus maçı sonrası Avrupa'da 10 maçta galibiyet yaşayamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığına son verdi.

Benfica maçı sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, sonraki 7 müsabakada galibiyet yüzü göremedi.

Son 9 maçta galip gelemedi

Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçındaki Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek noktalayan sarı-kırmızılı takım, bu sonucun ardından yine kötü sonuçlara imza attı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 karşılaşmada bir beraberlik alıp, 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile berabere kalırken, sahasında Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki son 28 maçında iki kez kazanırken, 17 defa mağlup oldu. Galatasaray, söz konusu dönemdeki 9 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Gol yollarında etkisiz kaldı

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezon sahasında 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçından sonra çıktığı 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray, söz konusu süreçte sadece 2 müsabakada rakip fileleri havalandırırken, 7 karşılaşmada gol atamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 9 maçta 3 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.

Terim yönetimindeki 75. Avrupa maçı

Sarı-kırmızılı takımı Süper Lig'de son 2 sezon şampiyonluğa taşıyarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüren teknik direktör Fatih Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle de dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında 74 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 28'ini ise mağlubiyetle tamamladı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki Galatasaray'ın, Avrupa kupası müsabakalarından attığı ve yediği gollerde eşitlik bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, rakip filelere gönderdiği 103 gole karşılık, kalesinde aynı sayıda gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arsenal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa kupalarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler karşısında zafer yaşadı.

281 maçta 99 galibiyet, 108 mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarında 282. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 281 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 108 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 415 gole engel olamadı.

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla 32. randevuda

Sarı-kırmızılı takım, İspanyol ekipleriyle yaptığı 31 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 17 yenilgi yaşadı. Galatasaray, Real Madrid ile bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, 3 müsabakayı sarı-kırmızılılar, 4 maçı ise eflatun-beyazlılar kazandı.

Galatasaray, 2000 UEFA Süper Kupa maçında rakibini 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Real Madrid, bugüne kadar Türk takımlarıyla oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu.