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Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 17’nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman öncesi teknik direktör Fatih Terim, oyuncular ile yaklaşık iki saat süren ve genel konuların da üzerinde durulduğu bir görüntülü analiz toplantısı yaptı.

Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. 

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM

Yapılan tetkikler sonrası tedavisine İstanbul’da devam edilmesine karar verilen Sacha Boey, günü sağlık ekibi tarafından kendisi için hazırlanan program dahilinde geçirdi. 

Demir Grup Sivasspor maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama’nın tedavisine başlandı. Fernando Muslera, günü tedaviyle geçirdi. 

Sol kasık adale grubunda hissettiği ağrı nedeniyle Sivasspor maçında forma giyemeyen Marcao’nun tedavisine devam edildi. 

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir FK maçının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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