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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat oldu

Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, salı günü yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon geçireceğini duyurmuştu. Bu sabah saat 09.00'da da ameliyata alınan Başkan Mustafa Cengiz'in, 10 saat süren operasyon sonrası durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hastanede hazır bulundu.

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