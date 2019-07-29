  • BIST 103.037
  • Altın 257,064
  • Dolar 5,6215
  • Euro 6,2497
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 32 °C
»

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in ölüm yıldönümü anma töreninde açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması

Radamel Falcao transferi için uğraştıklarını dile getiren Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da çağrıda bulundu. Cengiz şu ifadeleri kullandı:

Olası herkesle görüşüyoruz. Transfer aylar öncesinde, yıl içinde süren bir süreç. Galatasaray'ın koşulları ve taraftarımızın taleplerine göre transferler yapmak istiyoruz. Taraftarların talebi her zaman birinci sıradır."

 Ali Sami Yen Bey'in mezarına geldik. Süleyman Seba'yı da ziyaret edeceğiz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Denizlispor ve diğerleri, hepsi bizim kardeş kulübümüz. Buradan kardeşlik çağrısı yapıyorum, herkese başarılar diliyorum."

Piyasalar yüksek. Atletico Madrid bir sağ bek alıyor 120, genç forvet alıyor 130. Hiç bir şey göründüğü gibi değil. Bir takımın yıllık harcaması 15-25 milyon Euro olsun demek, o takımı bitirmek demek. Türkiye'nin şu an en değerli takımı Galatasaray. Genç takım olan Ajax'ın bile 4 katı değerde.

TARAFTARI BİRBİRİNE DÜŞÜRECEK SÖYLEMDEN KAÇINALIM

Fenerbahçe ile karşılıklı girilen söz düellolarına değinen Cengiz, "Biz hiçbir camianın ne kampanyasına ne şampiyonluğuna dil uzatırız. Camiamıza, profesyonellerimize rakiplerimizin yöneticileri tarafından laf atılırsa en şiddetli şekilde cevap veririz. Taraftarı birbirine düşürecek söylemlerden kaçınalım. Ülkenin huzura, sükunete ihtiyacı var. Bilenle bilmeyen eşdeğer olmaz dedim." şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mustafa Pektemek anlaştı, yeni takımı belli oldu27 Temmuz 2019 Cumartesi 11:46
  • Ahmet Ağaoğlu, İtalyan deviyle masaya oturdu27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:52
  • Madrid derbisinde tarihi hezimet: Tam 10 gol27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:48
  • Galatasaray'da iki ayrılık: Biletleri kesildi27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:31
  • Küme düşen Akhisarspor'a bir şok daha26 Temmuz 2019 Cuma 15:59
  • G.Saraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım26 Temmuz 2019 Cuma 13:49
  • Galatasaray, Ertuğrul Ersoy'un peşini bırakmıyor26 Temmuz 2019 Cuma 09:40
  • Takımlarımız Almanlara boyun eğdi26 Temmuz 2019 Cuma 01:43
  • Medipol Başakşehir'e Fransız forvet25 Temmuz 2019 Perşembe 16:42
  • Beşiktaş'tan flaş açıklama: Dorukhan ve Burak25 Temmuz 2019 Perşembe 16:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti