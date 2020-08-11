Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den harcama limiti açıklaması!

Galatasaray Kulübü, forma göğüs sponsoru Sixt ile yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni yapıldı.

Galatasaray Sixt şirketiyle 2 yıllık forma göğüs sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Basın toplantısındaki açıklamalar şu şekilde:

Anlaşmada ek bir ödeme olacak mı?

Mustafa Cengiz: Ağanın eli tutulmaz. Biz onları destekleyeceğiz onlar da bizi destekleyecek.

Belhanda ve Feghouli ayrılacak mı?

Transfer bitmez arkadaşlar. 4 Ağustos'ta başladı 4 Eylül'de bitecek. Taraftarımız sürekli açıklamalar için baskı yapıyor. 4 Ekim'e kadar 2 ay var. Limitler içerisinde kurallara ve yasalara uygun olarak çıkarlarımız doğrultusunda her tür transferi yaparız. Gerek satış gerek alış olarak. Önceliğimiz sportif ve mali olarak camianın çıkarları.

Kulüpler Birliği ve TFF toplantısında neler yaşandı? Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiğini duyduk. Neden Galatasaray limti arttırımına karşı çıktı?

Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Otobanda bir hız limiti var. Bunu kafanıza göre değiştiremezsiniz. Kırmızı ve yeşil ışığın daha az süre yanmasını isteyebilirsiniz ama hız limitini değiştiremezsiniz. Ben bu limite uymam, bunu aşarım cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz zaman olmaz. Kurallara uymazsanız anarşi olur. Kasımpaşa'nın limitinde hata olmuş bunu düzeltelim, Fenerbahçe'nin başvurusunu gelecek yıl bakalım. Oyun oynanırken kural değiştirirseniz oyunun da kuralın da kıymeti kalmaz. Bize rahatsınız diyorlar. O rakam bizim bütçemiz. Harcayabileceğimiz 50 milyon TL var. Onu da saçamam. Futbolculara milyon euro ödeyecek halim yok. Hem karnım doysun hem yemeğim eksilmesin diyemezsiniz. Gelecek yıl da bizim bu duruma düşeceğimizi söylüyorlar. Olabilir. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Suç cezaya tabidir.

Siz başkalarının anlaştığı oyuncuya daha fazla para verip onun aklını çelerseniz ve sonra da limitimiz düşük derseniz bu olmaz.