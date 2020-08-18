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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmaları ve gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar: Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı imza töreninde Beşiktaş'a transfer olan Bernard Mensah ve Fenerbahçe ile ilgili sorulan sorulara cevap verdi. 

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

Fenerbahçe'ye çok büyük saygı duyan bir insanım. Hepsi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz... Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor camiasına laf etmem, ettirmem de. Camialar hata yapmaz. Dünkü konuşmalarım dahil asla bir camiayı hedef almadım. Ben isterim ki her camiamız çok güçlü olsun, güçlü bir yarışa girelim. Adrenalin yükselsin, sahada delikanlıca bir mücadele olsun. Özellikle gördüğümüz hakem hatalarından

"BİZ HER ŞEYİ AÇIKLIYORUZ, RAKİPLERİMİZ NEDEN AÇIKLAMIYOR?"

Yapılan hata var mı, bilmiyoruz. Biz Fatih Öztürk'ün alacağı parayı açıkladık. Ben aynı yaklaşımı rakip camiadan beklersem bu hakaret mi? Ey spor basını ben her transferi açıklarken başkaları açıklamıyor. Neden sorgulamıyorsunuz? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var? Açıklayın ki sizi seven, takip eden insanlara karşı sorumluluğunuzu yerine getirin. Biz tüm camialara saygı duyarız. Rakiplerimiz ne kadar güçlü ve kaliteli ise biz o kadar kaliteli ve güçlüyüz.

"KULAĞIMIZA ÇOK BÜYÜK DEDİKODULAR GELİYOR"

Eğer varsa bir şey, ben bir şey demiyorum. Hile-i şeriyeye gitmemek gerek. Biz yaptıysak bizi uyarın. Öyle dedikodular var. Bunu yapmamak gerekir. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Hile-i şeriyeyi yapmayanlar beceriksiz diye adlandırılır. Kulağımıza çok büyük dedikodular geliyor.

"BEŞİKTAŞ VE MENSAH'A BAŞARILAR DİLERİM"

Hem Beşiktaşımıza hem Mensah'a candan başarılar dilerim. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz önemli olan pratikte yapılanlar. Biz yanlış yaptığımızı düşünmüyoruz. (Mensah transferinin 19.05'te açıklanmasıyla ilgili olarak)

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