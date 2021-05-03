Galatasaray başkentten 3 puanla döndü

Galatasaray, Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti ve şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada rahat bir galibiyet alan sarı-kırmızılıların gollerini Halil Dervişoğlu ve Emre Akbaba kaydetti.

Puanını 75'e çıkaran ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta karşılaşacağı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Galatasaray, ligdeki yenilmezlik serisini de 6 maça çıkarmış oldu.

Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 35 puanda 20. sırada kaldı ve lige tutunma umutlarını azalttı.

Halil Dervişoğlu'ndan ilk gol

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Halil Dervişoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Maçın 44. dakikasında ceza sahası dışından fileleri şık bir vuruşla havalandıran Halil İbrahim, 9. maçında Süper Lig'de golle tanıştı.

Emre Akbaba gollerine devam etti

Galatasaraylı futbolcu Emre Akbaba, forma giydiği son 6 maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

Geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Emre, Gençlerbirliği ağlarını da kez sarstı.

Emre Akbaba, bu sezon ligdeki gol sayısını ise 5'e yükseltti.

Emre'nin ikinci yarıda attığı bir gol ise VAR uyarısıyla, gol öncesi Babel'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Kalesini yine gole kapattı

Galatasaray, üst üste 3. maçında da rakibine gol şansı vermedi.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 maç üst üste gol yemeyen sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalardan 9 puan toplamayı başardı.

Candeias sakatlandı, hastaneye götürüldü

Gençlerbirliği'nin futbolcusu Daniel Candeias, ilk yarıda Gedson Fernandes'in müdahalesi sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Fernandes'in bileğine yaptığı müdahale sonrası saha içinde tedavisi yapılan Candeias, birkaç dakika sonra oyuna devam edemedi. Portekizli futbolcu tedavisi için hastaneye götürüldü.

Candeias'ın sakatlandığı pozisyonda faulü yapan Gedson Fernandes ise hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart gördü.

Fatih Terim: Kazanıp sonuna kadar vazgeçmemeyi düşünüyoruz

Gençlerbirliği'ni 1-0 yendikleri karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, son 3 maçlarını gol yemeden kazandıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Açıkçası Türkiye'nin en az gol yiyen takımlarından biriydik. Son 5-6 maçta bunu unvanımızı yerlere atmıştık. Sezon içinde az gol yiyip çok atan takımların başındaydık. Son 3 maç için lige tutunabilmek, vazgeçmemek adına gol atmak da yememek de önemliydi. Açıkçası rakipleri az pozisyona sokmakta önemli. Umarım son 3 maçı da böyle tamamlarız. Bizim gibi takımlar ne olursa olsun gol yememeli. Oyun 0-0'da bitse, riske de girseniz gol yememelisiniz. Nasıl olsa golü buluruz düşüncesiyle gol yememek lazım. Çoğu rakibi kendi sahasında baskıyla kapattığımız için en büyük tehlike geçiş hücumlarıdır. Buna da fazla fazla çalışıyoruz. Bunda büyük bir yüzdeyle de başarılı oluyoruz. Hatalar da oluyor, nitekim o hatalar bizi bu durumlara getirdi."

Galatasaray'ın hiçbir zaman şampiyonluk yarışında vazgeçmeyeceğini vurgulayan Terim, "Beşiktaş'la matematiği basit bir maç oynayacağız. Kazanırsak devam ederiz, diğer şekilde ise rakibimizi oyuncularımızla, teknik heyetimizle başarılarından dolayı tebrik ederiz. Tercihimiz tabii diğer türlüsü. Bunun için de hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Çok moralli bir Beşiktaş'la oynayacaklarını anlatan Terim, "Derbiyi kazanırsak yeter mi, önemli değil. Kazanıp sonuna kadar vazgeçmemeyi düşünüyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Rakibimiz çok güvenli ve de puan olarak kredisi puan olan bir takım. Vazgeçmeden devam edeceğiz." yorumunu yaptı.

Kiralık sözleşmeleri sona erecek Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes'in durumuyla ilgili soruya ise Terim, şu cevabı verdi:

"Halil ve Gedson'la ilgili düşüncelerimi haftalar önce söyledim. Şu ana kadar bir şey var mı, hayır. Bir seçim ortamının oluşması özellikle kurumlarda devamlılığı, benim bildiğim bu esastır, bazen sekteye uğratabiliyor. Ama gerek dış gerek iç transfer zaman zaman konuşuldu. Herhangi biten bir şey yok. İki futbolcunun da olmasını istiyorum. İnşallah bizle beraber olurlar. Nasıl olacak, göreceğiz."

Özcan Bizati: Kötü bir maç oynadık

Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati,maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kötü bir maç oynadık. Oyunu çevirecek reaksiyonları veremedik. Oynamamamız gereken bir oyun oynadık. İkili mücadeleleri kaybettik, ara topları yedik." değerlendirmesinde bulundu.

Gedson Fernandes'in, Daniel Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten Bizati, şöyle devam etti:

"Maçın kırılma anlarından biri eksik olduğumuz anda yediğimiz goldü. Rakibin eksik kalması gerekiyordu. VAR'a bakmadan ben pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Optimal bir karar verilmesi gerekiyordu. O anda yediğimiz golle mağlup duruma düştük. Oyunu çevirmekte zorlandık. Oyuncumuzun omzunda ciddi yırtığı var. Sezonu kapattı diye düşünüyoruz."

"Ligin hem zirvesini hem de alt sıralarını etkileyen doğrudan bir hata oldu mu?" sorusu üzerine Bizati, "Kesinlikle. Candeias'ın pozisyonu kırmız kart. Fernandes'in oyundan atılması gerekiyordu. 3-4 dakika oyuncu değiştirmeyle ilgili eksik oynarken gol yedik. Rakibimiz kolay bir galibiyet almış oldu. Biz belki buradan puan alabilecek durumda olacaktık. İkinci yarı farklı formasyonlar oynanabilirdi. O şansımız kalmadı. Rakibimiz buradan galip gelmese diğer rakipleri de puan farkını açabilirdi. Dolayısıyla ligin hem üst hem de alt sıralarını etkiledi." ifadelerini kullandı.