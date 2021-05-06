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Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 40'ıncı haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda Henry Onyekuru, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken, karantina süreleri tamamlanan ve 10'uncu gün testlerine negatif sonuca ulaşılan Fatih Öztürk, Christian Luyindama ve James Ozornwafor da antrenmanda takımdaki yerini aldı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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