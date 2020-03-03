Galatasaray-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 26, 27 ve 28. haftanın maç programı belli oldu. Ligin 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maç, 15 Mart Pazar günü oynanacak.