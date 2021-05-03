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Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 39. haftasında dün Gençlerbirliği ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda Gençlerbirliği karşısında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynadı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Sakatlığı süren Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı sahada çalıştı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 5 Mayıs Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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