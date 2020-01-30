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Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i transfer etti

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.
Galatasaray, Boluspor'dan Erkan Süer'i transfer etti

Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Erkan Süer'i kadrosuna kattı.

Boluspor Kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Erkan Süer'in transferi konusunda Galatasaray A.Ş. ile anlaşma sağlamıştır. Erkan Süer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, yeni kulübü Galatasaray'da başarılar dileriz." denildi.

Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edildi

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılıların, ısınma hareketlerinin ardından 19 yaş altı takımı ile 11'e 11 çift kale taktik maçı oynadığı belirtildi.

Ahmet Çalık, Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'nin günü tedaviyle geçirdiği, Henry Onyekuru'nun da antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştığı aktarıldı.

Florin Andone'nin ise kondisyoner eşliğinde özel bir antrenman yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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