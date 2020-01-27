  • BIST 122.142
  • Altın 301,951
  • Dolar 5,9429
  • Euro 6,5536
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya -2 °C
»

Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır

Terim, Konyaspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında başkan Mustafa Cengiz'in hafta ortasında yaptığı açıklamalarla ilgili, "Cuma günü saat 19.05'te ben gerekli cevabı attığım mesajla verdim. Benim için konu orada kapanmıştır, bitmiştir" dedi.
Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-0 mağlup etti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşılaşmanın ardından basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Fatih Terim, "Yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın bir anca önce kurtarılmasını ümit ediyorum. Allah bir daha göstermesin. Yarın da AFAD ile görüşerek oyuncularımla birlikte yapabileceğimiz yardımları organize etmeyi düşünüyorum. Allah ülkemize bir daha böyle bir şey vermesin" diye konuştu. 

"TÜM OYUNCULARI KUTLUYORUM"

Mücadeleden dolayı oyuncularını kutlayan tecrübeli teknik adam, "'Bugün gerek oyun, gerek mücadele, istek ve arzu olarak sahada istenilenin tamamını yapan bir Galatasaray vardı. Bundan dolayı tüm oyuncuları kutluyorum. Önemli bir 3 puan. Konyaspor'u Konya'da yenmek çok kolay değil" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN KONU ORADA KAPANMIŞTIR"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in hafta ortasında yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine konuşan Fatih Terim, "50 seneye yakın Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır Galatasaray'a gönül veren Galatasaraylı birisinden bahsediyoruz.  Cuma günü saat 19.05'te attığım mesajla gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapanmıştır. Benin içim konu orada bitmiştir" ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY BÖYLE DEVAM ETTİĞİ SÜRECE HER ŞEY KAPANIR"

Lider Demir Grup Sivasspor ile aralarında olan puan farkı sorulan Fatih Terim şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray böyle devam ettiği sürece her şey kapanır. Benim buradaki en önemli düşüncem vazgeçmek taraftarı olan biri değilim, vazgeçmeyeceğim.  Sonucu saygıyla karşılarım. Her hafta bir rakibimize yanaşıyoruz veya onun önüne geçiyoruz. Kolay da değil. Burada önemli olan hiçbir şeyden vazgeçmemek, ne isteklerimizin ne iddialarımızdan vazgeçmemiz. Açıkçası zevkli geçeceğini söylemiştim. Burada sadece 3 büyüklerin zamanla kötü oynaması değil, Anadolu takımlarının bir başkaldırısı ve onların iyi oynaması da söz konusu. Dolayısıyla zor geçecek."

Fatih Terim son olarak transfer konusuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Son 3-4 gün hareketli geçecek. Biz de bu hareketliğe bakarak uygun olacaksa alırız. Takımdan gidecekler de olacak."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göztepe için 'uçarak' geldiler26 Ocak 2020 Pazar 13:01
  • Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan futbolculara veda25 Ocak 2020 Cumartesi 16:22
  • Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi kısa sürdü25 Ocak 2020 Cumartesi 09:43
  • Beklenen oldu! Abdullah Avcı kovuldu!24 Ocak 2020 Cuma 19:22
  • Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e sert gönderme24 Ocak 2020 Cuma 19:21
  • Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi24 Ocak 2020 Cuma 16:44
  • Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu24 Ocak 2020 Cuma 15:37
  • NBA All-Star'da ilk 5'ler belirlendi24 Ocak 2020 Cuma 11:29
  • Futbolda haftanın programı24 Ocak 2020 Cuma 10:06
  • Fatih Terim'den Arda Turan açıklaması23 Ocak 2020 Perşembe 23:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti