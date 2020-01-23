Galatasaray Çeyrek Finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda 1-1'lik beraberlik elde eden sarı kırmızılı takım, bu skorla adını çeyrek finale yazdıran 8'inci ve son takım oldu.