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Galatasaray Çeyrek Finalde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. İlk maçta deplasmanda 1-1'lik beraberlik elde eden sarı kırmızılı takım, bu skorla adını çeyrek finale yazdıran 8'inci ve son takım oldu.
Galatasaray Çeyrek Finalde

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 60'ta penaltıdan Adem Büyük ve 82'de Lemina kaydetti. Çaykur Rizespor'un tek golü ise 77'nci dakikada penaltıdan Oğulcan Çağlayan'dan geldi.


13’üncü dakikada Adem Büyük’ün tek pasıyla hareketlenen Sekidika, topla birlikte ceza sahasına doğru yöneldi. Sekidika, ceza sahasına girmeden vuruşunu yaparken, savunmaya çarpan top kornere gitti.

26’ncı dakikada ceza sahasında Fernandes topu uzaklaştırmak isterken Sekidika araya girdi ve top havalandı. Adem Büyük’ün yaptığı kafa vuruşunu kaleci Tarık Çetin kurtardı.

31’inci dakikada Linnes’in pasıyla topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içerisine girdi ve rakibinden sıyrılarak pasını Taylan Antalyalı’ya aktardı. Taylan Antalyalı’nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

45+2’nci dakikada Sekidika’nın kaptığı topla sarı kırmızılı takım tehlikeli gelirken, Sekidika pasını Adem Büyük’e, Adem ise Taylan Antalyalı’ya aktardı. Taylan’ın tekte vuruşu üstten auta gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

51’inci dakikada Ahmet Çalık’ın kaybettiği topta Samudio kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Okan Kocuk’u da geçen Samudio boş kaleye vuruşunu yaptı ancak Şener Özbayraklı meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

58'inci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ömer Bayram'ın sol kanattan içeri kestiği topa Fernandes eliyle müdahale ederken, hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu yeniden izleyen hakem Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

60'ıncı dakikada Adem Büyük penaltı atışını gole çevirdi ve Galatasaray 1-0 öne geçti.

74'üncü dakikada savunma arkasına sarkan Sasse, topu kaleci Okan Kocuk'tan kurtardı ve Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, kaleci Okan Kocuk'u ters köşeye yatırdı ve skoru eşitledi: 1-1.

82'nci dakikada Sekidika'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın vuruşunu kaleci Tarık kornere çeldi. Köşe vuruşunu Ömer Bayram ile kullanan Galatasaray'da Lemina'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Mücadele, ev sahibi takımın 2-1'lik galibiyetiyle son buldu.

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen

GALATASARAY: Okan Kocuk - Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes (Dk. 78 Saracchi), Lemina, Taylan Antalyalı (Dk. 88 Donk), Belhanda, Sekidika, Ömer Bayram, Adem Büyük (Dk. 78 Falcao)

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Çetin - Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Ivanildo, Burak Albayrak, Garmash (Dk. 85 Skoda), Oğuz Kağan Güçtekin, Vetrih (Dk. 61 Umar), Yan Sasse, Samudio (Dk. 86 Boriachuk), Oğulcan Çağlayan

GOLLER: Dk. 60 (P) Adem Büyük, Dk. 82 Lemina (Galatasaray) - Dk. 77 (P) Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Adem Büyük, Marcao, Ömer Bayram, Saracchi (Galatasaray) - Burak Albayrak, Umar (Çaykur Rizespor)

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