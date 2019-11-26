Galatasaray-Club Brugge maçının muhtemel 11'leri

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Galatasaray, bu akşam sahasında Belçika ekibi Club Brugge'ü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı takım kazanırsa büyük ölçüde yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kaybetmesi durumunda ise Avrupa defterini kapatacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

KAZANIRSAK AVANTAJ YAKALAYACAĞIZ

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta bir beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Grupta bir puanla son sırada yer alan Galatasaray'ın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.

Club Brugge ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı iki puanla grupta üçüncü sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Belçika ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem.

Club Brugge: Mignolet, Kossounou, Mechele, Deli, Ricca, Dennis, Vormer, Balanta, Vanaken, Diatta, Okereke.