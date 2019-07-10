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Galatasaray, Emre Mor ile anlaştı

Galatasaray, Celta Vigo'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor ile prensip anlaşmasına vardı.
Galatasaray, Emre Mor ile anlaştı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Emre Mor, bugün Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. 21 yaşındaki oyuncu, görüşmenin ardından sarı kırmızılı kulüple prensip anlaşmasına vardı.

Galatasaray'ın transferi bitirmek için Celta Vigo yöneticileri ile görüşme halinde olduğu öğrenildi. Genç futbolcunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'ın yolunu tutması ve sarı kırmızılı kulübün transferi, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) kısa bir süre içerisinde bildirmesi bekleniyor.

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