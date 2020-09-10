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Galatasaray, Etebo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

İngiltere ekibi Stoke City'den kiralanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Galatasaray, Etebo'yu sezon sonuna kadar kiraladı

Galatasaray, Nijeryalı milli futbolcu Oghenekaro Peter Etebo'yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere'nin Stoke City takımında kiralanan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2020-2021 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, kiralama bedeli olarak Stoke City'ye 675 bin avro, futbolcuya ise bir milyon 200 bin avro sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı.

Açıklamada, yapılan anlaşmaya göre kiralama süresi boyunca Galatasaray'ın Etebo'yu 7 milyon 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

Oghenekaro Etebo, profesyonel kariyerinde ülkesinin Warri Wolves, Portekiz'in Feirense, İspanya'nın Las Palmas ve Getafe ile İngiltere'nin Stoke City takımlarında forma giydi.

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