  • BIST 1.522,040
  • Altın 547,06
  • Dolar 9,5326
  • Euro 11,0237
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 10 °C
»

Galatasaray evinde kazandı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti.
Galatasaray evinde kazandı

Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini 45+3. dakikada Olimpiu Morutan ve 73. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.
Süper Lig'de güçlü rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanan Galatasaray, hem zirve yarışında önemli üç puanı hanesine yazdırdı hem de hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibiyle yapacağı maç öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım elde ettiği bu galibiyetle ligde puanını 20'e çıkartırken, Gaziantep FK ise 12 puanda kaldı.

Sahasındaki son 3 maçı kazandı
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda çıktığı son 3 maçta Göztepe, İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep FK'yı mağlup etti.


Morutan'ın 3. golü
Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig'de bu sezon 3. kez ağları havalandırdı.

Sezon başında Romanya'nın FCSB ekibinden transfer edilen Morutan, daha önce Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez topu filelere gönderdi.

Kerem Aktürkoğlu 5. kez ağları havalandırdı
Gaziantep FK maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, daha önce Süper Lig'deki Kasımpaşa ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki St. Johnstone, Randers ve Lokomotiv Moskova maçlarında birer gol kaydetti.

Taraftardan Marcao'ya destek
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada etkili bir performans sergileyen Brezilyalı futbolcu Marcao'ya destek verdi.

Taraftarlar, maçın sonunda tribünlere çağırdıkları Brezilyalı futbolcuya "üçlü" çektirdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların lehine tezahüratta bulunduğu Marcao, tribünden aldığı bayrağı saha içinde sallayarak taraftarın sergisine karşılık verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe'ye Konya'da coşkulu karşılama29 Ekim 2021 Cuma 22:38
  • Beşiktaş kafilesi, Hatay'da29 Ekim 2021 Cuma 18:06
  • Statlara tam kapasiteyle seyirci alınacak29 Ekim 2021 Cuma 09:52
  • TFF'den tam kapasite seyirci açıklaması!29 Ekim 2021 Cuma 09:00
  • Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos'a mağlup oldu29 Ekim 2021 Cuma 08:52
  • Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor28 Ekim 2021 Perşembe 15:44
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas, TBMM Başkanı Şentop’u ziyaret etti28 Ekim 2021 Perşembe 15:20
  • MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu28 Ekim 2021 Perşembe 09:20
  • Anadolu Efes deplasmanda Panathinaikos'a yenildi28 Ekim 2021 Perşembe 09:19
  • Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı28 Ekim 2021 Perşembe 09:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti