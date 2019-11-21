  • BIST 106.793
  • Altın 268,703
  • Dolar 5,6898
  • Euro 6,3048
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 1 °C
»

Galatasaray Falcao açıklaması: Sakat gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sakatlığı bulunan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Falcao açıklaması: Sakat gelmedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao hakkında konuştu. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"RADAMEL FALCAO DÜZELECEK"

Radamel Falcao'nun sahalar döneceğini söyleyen Mustafa Cengiz "Falcao düzelecek. Falcao bir gönül insanı, ben söyledim insanlar anlamadı. Falcao'nun Türkiye'yi Galatasaray'ı seçmesi neden Falcao'yu küçültsün? Falcao para için gelmedi. Her halde insanlar kendisi gibi düşünüyor. kanı sarı-kırmızı aktığı için de gelmedi, futbol tutkusu nedeniyle geldi. Falcao kendini borçlu hissetti, antrenmansız kendini çok zorladı. Lütfen, taraftardan sabır istiyorum. Falcao zaten onur bir insan. Tekrar söylüyorum, Falcao'ya bonservis falan ödemedik. Herkes 'Falcao'ya paraları bastınız' diyor ama öyle bir şey yok." dedi.

"ESPN ARAŞTIRMASINDA FALCAO..."

Kolombiyalı ismin transferinin Türkiye için önemli bir reklam olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz "ESPN'in araştırmalarında Falcao ve Galatasaray hala en çok konuşulan isimler! Falcao çok daha yüksek teklif aldı ama Monaco'da kalmadı." diye konuştu.

"APTAL DEĞİLİZ; SAKAT ALMADIK"

"Falcao sakat geldi" iddialarına da tepki gösteren Mustafa Cengiz "Falcao'nun ayağında ödemli iltihap oluştu. Doktorlar, 'En az iki yıl daha oynamak istiyorsan bu ödem gitmeli' dediler. Aşil tendonu önemli. Falcao sakat gelmedi, kimse salak değil, biz de değiliz! Biz bazıları gibi önce imza attırıp sonra sağlık kontrolüne sokmayız." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi belli oldu20 Kasım 2019 Çarşamba 13:22
  • Galatasaray milli yıldızın peşine düştü20 Kasım 2019 Çarşamba 10:15
  • Tottenham'da Jose Mourinho dönemi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:55
  • U19 milliler, Elit Tur’a namağlup yükseldi20 Kasım 2019 Çarşamba 09:22
  • Galatasaray'da bir sakat daha19 Kasım 2019 Salı 15:49
  • Real Madrid ve Barcelona, Ahmed Kutucu'nun peşinde19 Kasım 2019 Salı 14:17
  • Gomis'ten Galatasaray'a mesaj18 Kasım 2019 Pazartesi 14:16
  • Galatasaray'da Fernando Muslera şoku18 Kasım 2019 Pazartesi 13:49
  • Ryan Babel sakatlandı18 Kasım 2019 Pazartesi 13:15
  • Falcao'nun attığı bir golün bedeli dudak uçuklattı18 Kasım 2019 Pazartesi 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti