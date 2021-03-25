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Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurdu

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde kazandığı şampiyonlukların Süper Lig'e dahil edilmesi talebinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulundu.
Galatasaray, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvurdu

Sarı-kırmızılı kulübün başvurusunda, konuyla ilgili hukuka aykırı bir kararın verilmesi durumunda Türk futbolunun telafisi imkansız zararlara uğrayacağı öne sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Verilecek ret kararı, futbolun yönetimi ve disiplinine ilişkin olup aynı konuda daha önce verilmiş olan Tahkim Kurulu kararı kesindir. Bu sebeple Fenerbahçe'nin başvurusunun incelenmeksizin reddedilmesi gerekmektedir."

Başvuruda ayrıca, şu ifadelere yer verildi:

"62 yıldır uygulanmakta olan Milli Lig sisteminin kişisel hesaplar için yetki, şekil, usul, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir şekilde değiştirilmesi talebinde bulunmak, sadece evrensel hukuk kurallarına değil, aynı zamanda Türk sporunun gelişmesine de engel olmaya yönelik nafile bir çabadır."

Fenerbahçe Kulübü, 6 Mart'ta yapığı açıklamada, futbolda şampiyonluk sayısının 1959 yılı öncesinde kazanılanlarla beraber 28 olarak kabul edilmesi için TFF'ye başvurduğunu duyurmuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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