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Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Galatasaray Futbol Takımı'nda bir personelde koronavirüs tespit edildi

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan geçmiş olsun mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, performans ekibinde görevli bir yardımcı personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "A takım performans ekibinde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıkan ve antrenmanlarına 6 gün ara veren Galatasaray Kulübüne geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Test sonucu pozitif çıkan personele acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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