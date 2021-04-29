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Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Sakatlığı geçen DeAndre Yedlin, takımla çalıştı.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 39. haftasında 2 Mayıs Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 38. haftasında dün İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmanda Konyaspor müsabakasında tam süre alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri ile başladığı antrenmanda, pas ve şut çalışması üzerinde durdu. İdmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Ligin 34. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında sakatlanan ve 4 maçı kaçıran DeAndre Yedlin, antrenmanda takımla çalışmalara katıldı. Sakatlığı süren Henry Onyekuru ise kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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