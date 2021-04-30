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Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 39'uncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimideki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra serbest pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın devam eden bölümünde dar alanda çift kale oyun oynadı. Futbolcular son bölümde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durdu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. 

Galatasaray'da Henry Onyekuru, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı saha dönüş çalışmalarına devam etti. 

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.00’de Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Ankara’ya hareket ederek müsabaka öncesi kampa girecek. 

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