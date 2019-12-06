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Galatasaray geri alıyor: Anlaşma sağlandı

Galatasaray, Florya ve Riva için Emlak Konut GYO ile tekrar anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'ni geri alıyor.
Galatasaray geri alıyor: Anlaşma sağlandı

Galatasaray'da Emlak Konut ile Florya arazisi üzerinde anlaşma sağlandı.

Sarı-kırmızılıların Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yer aldığı araziyi Emlak Konut'a vadeli olarak 120 milyon TL ve faizlerini ödeyerek geri alacağı öğrenildi. Galatasaray böylece, kendisi açısından tarihi önem taşıyan Florya'dan taşınmayacak.

Bununla birlikte Riva'daki Düşler Projesi de devam ettirilecek.

BASIN TOPLANTISIYLA DUYURACAK

Başkan Mustafa Cengiz'in Riva'da basın toplantısı düzenleyeceği ve sarı-kırmızılı camiaya müjdeyi açıklayacağı belirtildi.

Basın toplantısında Galatasaray Başkanı Cengiz'in yanısıra, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz da yer alacak. (Türkiye)

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