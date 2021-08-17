  • BIST 1.456,240
  • Altın 484,61
  • Dolar 8,4150
  • Euro 9,9000
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Galatasaray, Giresunspor deplasmanından üç puanla döndü

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi.
Galatasaray, Giresunspor deplasmanından üç puanla döndü

İlk yarı 
8. dakikada soldan Serginho'nun pasında topla buluşan Balde'nin ceza sahası dışı çaprazdan vurduğu şut yandan dışarıya gitti.

25. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası içerisine yerden ortasında Balde topla buluştu. Balde'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından az farkla dışarıya gitti.

31. dakikada Galatasaray öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Feghouli'nin şutu kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topu tamamlayan Diagne meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

38. dakikada sağdan ceza sahası içerisine ilerleyen Boey, Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasına gösterdi.

40. dakikada penaltıyı kullanan Diagne'nin yerden vuruşunda sağına uzanan Okan Kocuk topu çıkardı.

43. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Diagne altı pas önünde Hüsamettin Tut'un müdahalesiyle yerde kaldı. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırdığı pozisyonda Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden Özdamar pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi.

45+2. dakikada penaltıyı kullanan Cicaldau topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekip Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 
58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.

60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.

68. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasına yükselen Perez'in kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.

90+2. dakikada ceza sahası önünden Falcao'nun attığı şut yandan dışarıya çıktı.

90+5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Emre Kılınç'ın attığı şut kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

Karşılaşma Galatarasay'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-517 Ağustos 2021 Salı 09:40
  • Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-317 Ağustos 2021 Salı 09:39
  • Fatih Terim: Kerem bizim kıymetlimiz17 Ağustos 2021 Salı 09:37
  • Süper Lig'de ilk haftayı Trabzonspor lider geçti17 Ağustos 2021 Salı 09:12
  • Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Michy Batshuayi İstanbul'da17 Ağustos 2021 Salı 09:10
  • Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'ndan Roma yorumu16 Ağustos 2021 Pazartesi 23:16
  • Beşiktaş'ta Alex Teixeira sağlık kontrolünden geçti16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:02
  • Bülent Uygun: Milli maç arasında yenilenmiş Rizespor’u izlemeye başlayacağız16 Ağustos 2021 Pazartesi 21:01
  • Alanyaspor'a kanat takviyesi16 Ağustos 2021 Pazartesi 20:59
  • Medipol Başakşehir'de Rafael ile yollar ayrıldı16 Ağustos 2021 Pazartesi 16:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti