  • BIST 1.378
  • Altın 455,639
  • Dolar 8,1215
  • Euro 9,6955
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 6 °C
»

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 35'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma ve genel kuvvet çalışması ile başladı. Daha sonra dayanıklılığa yönelik pas çalışması yapan sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılarda tedavisi tamamlanan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu, antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Martin Linnes ve DeAndre Yedlin’in ise tedavilerine devam edildi. Başarılı bir ameliyat geçiren ve taburcu edilen Radamel Falcao da antrenmanda yer almadı.

SAĞ ARKA ADALESİNDE AĞRI HİSSEDEN ONYEKURU'NUN TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Sağ arka adalesinde hissettiği ağrılar nedeniyle yapılan kontrolü sonrası bu bölgede orta düzeyde zorlanma tespit edilen Henry Onyekuru’nun da tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sinan Gümüş Süper Lig'deki 100. maçında gol atmanın mutluluğunu AA ile paylaştı13 Nisan 2021 Salı 14:22
  • Göztepeli futbolcu Titi sözleşmesini tek taraflı feshetti13 Nisan 2021 Salı 14:21
  • Real Madrid'de Perez 6. kez başkan seçildi13 Nisan 2021 Salı 14:20
  • Rus tenisçi Medvedev'in Kovid-19 testi pozitif çıktı13 Nisan 2021 Salı 13:14
  • Türk hakemliğinin başarısı FIBA'da örnek gösterildi13 Nisan 2021 Salı 13:13
  • Cüneyt Çakır UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag-Arsenal maçını yönetecek13 Nisan 2021 Salı 13:13
  • Kalbinin doğuştan delik olduğunu 17 yaşında öğrenen genç basketbolcunun A takım sevinci13 Nisan 2021 Salı 13:12
  • Serbest dalışçı Fatma Uruk, 2021 yılı için heyecanlı13 Nisan 2021 Salı 13:12
  • NBA'de 76ers milli basketbolcu Furkan'ın 20 sayısının yardımıyla Mavericks'i yendi13 Nisan 2021 Salı 13:11
  • 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun üçüncü günündeki Beyşehir-Alanya etabı başladı13 Nisan 2021 Salı 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti