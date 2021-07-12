Galatasaray, hazırlık maçında Olympiakos'a konuk olacak

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşı karşıya gelecek.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak. Müsabaka D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılı ekip, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazandı.

Galatasaray, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara ve Emre Akbaba'nın fileleri havalandırdığı müsabakayı 4-2 galip tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında 21 Temmuz'da deplasmanda Hollanda'nın PSV takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son provasını Olympiakos'a karşı yapacak.

Maç kadrosu belli oldu

Hazırlık maçında yarın Yunanistan'un Olympiakos takımıyla karşılaşacak Galatasaray'ın kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlık döneminde takımla beraber çalışmalara başlayan ve operasyonel süreçleri devam edecek Omar Elabdellaoui, altı yıl formasını giydiği ve takım kaptanlığını yaptığı Olympiakos ile oynanacak maç öncesi kafilede yer alacak.

Galatasaray'ın Olympiakos maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mustafa Muhammed, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Atalay Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Valentine Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Yunus Akgün, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Sofiane Feghouli, Berk Balaban, Fatih Öztürk.

Pire kentindeki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.15'te başlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak sarı-kırmızılılar, çalışmalarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Son bölümünde sonuçlandırma çalışmaları üzerinde durulan antrenman, soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Antrenman sonrasında genç futbolcu Erkan Süer'in doğum günü kutlandı.