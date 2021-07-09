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Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında yarın Kasımpaşa ile hazırlık maçı yapacak.
Galatasaray hazırlık maçında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yapan sarı-kırmızılılar, müsabakayı yeni transfer Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Yaklaşık 1 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçını ise 13 Temmuz'da deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yapacak.

İki karşılaşma da D-Smart'tan canlı yayımlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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