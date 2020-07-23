  • BIST 118.080
  • Altın 412,935
  • Dolar 6,8419
  • Euro 7,9309
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

İki takım arasında ligde yapılan 47 maçın 29'unu Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı.
Galatasaray ile Antalyaspor 48. randevuda

Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 29, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, rekabetteki son 7 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.

Sarı-kırmızılı takım, sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta rakibini 5-0 yendi.

Galatasaray son 4 maçı kazandı
Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı gol yemeden kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2017-2018 sezonun ikinci yarısındaki müsabakadan 3-0, geçen sezonki maçlardan 1-0 ve 5-0, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşman da 5-0 galip ayrıldı.

Bu maçlarda 14 kez ağları havalandıran Galatasaray, rakibinin skor üretmesine izin vermedi.

Antalya'daki maçlar
Galatasaray ile Antalyaspor, lig tarihinde Antalya'da 23 maç yaptı.

Antalya'daki maçlarda Galatasaray 14, ev sahibi ekip 3 kez galip geldi, 6 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Antalyaspor'a 43 gol atarken, kalesinde ise 21 gol gördü.

Galatasaray sezonu Antalya'da kapatacak
Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Sezonun son dönemindeki kötü performansıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan sarı-kırmızılı takım, ligde 55 puanla beşinci sırada yer alıyor. Fraport TAV Antalyaspor ise 44 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Avrupa kupalarına katılma hedefi olan Galatasaray, yarınki maçtan istediği sonucu alarak, bir puan gerisinde bulunan ve beşincilik için mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un önünde sezonu tamamlamaya çalışacak.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor'un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre Avrupa kupalarına katılacak takımlar belli olacak.

Falcao ve Lemina sakat
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ile Mario Lemina, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone de maçın kadrosunda bulunmayacak.

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Mariano Filho da müsabakanın kadrosunda yer almayacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Galatasaray, FTA Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı21 Temmuz 2020 Salı 20:34
  • Bursaspor'dan taraftarlı antrenman21 Temmuz 2020 Salı 18:28
  • Çimşir'den açıklama: Elimizden geleni yapmaya çalıştık21 Temmuz 2020 Salı 16:43
  • Trabzonspor’da teknik direktör için 4 aday21 Temmuz 2020 Salı 13:07
  • Gaziantep FK ligi galibiyetle tamamlamak istiyor21 Temmuz 2020 Salı 13:03
  • Süper Lig'de son hafta maçlarının programı açıklandı21 Temmuz 2020 Salı 13:02
  • Sivasspor'un yüzü evinde güldü21 Temmuz 2020 Salı 13:02
  • Trabzonspor'da Sörloth gol krallığı peşinde21 Temmuz 2020 Salı 13:01
  • Trabzonspor’da teknik direktör için 4 aday21 Temmuz 2020 Salı 11:43
  • Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi21 Temmuz 2020 Salı 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti