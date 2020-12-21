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Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Göztepe 57. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 56 maçtan 31'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 84-39 üstünlüğü bulunuyor.

İstanbul'daki maçlar
İki ekip, yarın yapacakları maçla ligde İstanbul'da 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 45, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 13 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 11'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 56 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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