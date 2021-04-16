  • BIST 1.411
  • Altın 458,714
  • Dolar 8,0657
  • Euro 9,6684
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 58. kez karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Göztepe 58. randevuda

İki takım arasında geride kalan 57 maçtan 32'sini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı, 13 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın, Göztepe'ye 87-40 üstünlüğü bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray, 3-1 kazanmıştı.

İzmir'deki maçlar
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 29. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 14-9 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 39, Göztepe ise 24 gol attı.

Farklı skorlar
Taraflar arasında geride kalan 57 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki Göztepe-Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Ligde üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Çaykur Rizespor'u 2-0 ve Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup etti.

Haftaya 46 puanla 10. sırada giren Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Alpaslan Öztürk yarın forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Marko Mihojevic'in de sakatlığı bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak16 Nisan 2021 Cuma 09:27
  • Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı16 Nisan 2021 Cuma 09:27
  • Futbolda haftanın programı: Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak16 Nisan 2021 Cuma 09:26
  • Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı16 Nisan 2021 Cuma 09:08
  • UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı16 Nisan 2021 Cuma 09:07
  • Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü15 Nisan 2021 Perşembe 20:14
  • Trabzonspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü15 Nisan 2021 Perşembe 19:16
  • Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları tamamlandı15 Nisan 2021 Perşembe 18:19
  • Fenerbahçe Opet Kovid-19 nedeniyle VakıfBank maçına çıkmama kararı aldı15 Nisan 2021 Perşembe 16:21
  • Galatasaray Kulübünde divan kurulu başkanlığı seçimi ertelendi15 Nisan 2021 Perşembe 13:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti