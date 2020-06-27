Galatasaray ile Medipol Başakşehir 24. randevuda

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

İyi başlayamadığı sezonun ikinci yarısında toparlanarak zirve yarışına ortak olan Galatasaray, 26. haftadan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen araya liderin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekip, aradan dönüşte çıktığı 2 maçta da istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, 29. hafta öncesinde Medipol Başakşehir'in 8, ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü Demir Grup Sivasspor'un ise 2 puan gerisinde 51 puanla 4. sırada yer buldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gösterdiği performansla şampiyonluğun en önemli adaylarından olan turuncu-lacivertliler ise haftaya zirvede girdi.

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle Medipol Başakşehir maçına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemiklerinde oluşan kırık nedeniyle ameliyat edilen kaleci Fernando Muslera, diz bağlarında yırtık meydana gelen Florin Andone müsabakada forma giyemeyecek.

Sezonu kapatan Muslera ve Andone'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Marcao da maçın kadrosunda yer alamayacak. Cezaları bulunan Mariano Filho, Adem Büyük ve Ahmet Çalık da Medipol Başakşehir karşılaşmasında sahaya çıkamayacak.

Üç futbolcu kart cezası sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekipte Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli ve Ömer Bayram yarın kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 30. haftadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

Galatasaray, Süper Lig'deki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK ile berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.

Galatasaray, son 4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı.

Medipol Başakşehir son 5 haftaya lider girmek istiyor

Ligde son 9 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, bu dönemde 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 59 puanla liderlik koltuğunda yer aldı.

Lige verilen aranın ardından oynadığı iki maçı da kazanan turuncu-lacivertliler, Galatasaray'ı da yenerek son 5 haftaya lider girmek istiyor.

İstanbul ekibinde kart cezalısı Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel bu mücadelede forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli takımda Alexandru Epureanu ve Danijel Aleksic ve Mahmut Tekdemir, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray son 11 maçta 3 kez kazandı

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 11'ini Galatasaray, 7'sini Başakşehir kazandı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol Başakşehir 34 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 müsabakada 3 kez galip gelebildi.

Söz konusu dönemdeki maçlardan 3'ü berabere bitti, Başakşehir ise 5 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Medipol Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan 11 lig maçında taraflar beşer kez galip geldi, son müsabaka berabere bitti.

Altısı Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev sahibi ekip 20, konuk Galatasaray 13 gol attı.