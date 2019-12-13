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Galatasaray ile MKE Ankaragücü 97. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 97. kez birbirlerine rakip olacak.
Galatasaray ile MKE Ankaragücü 97. randevuda

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 97. kez birbirlerine rakip olacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek.

Bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda beklentilerin altında bir performans sergileyen Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 14. haftayı 23 puanla 6. sırada tamamladı.

Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgisi olan MKE Ankaragücü ise 14. haftayı 9 puanla son sırada bitirdi.

Galatasaray'da Ryan Babel, Sofiane Feghouli ve Adem Büyük sakatlıkları nedeniyle son karşılaşmada görev alamadı.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama yarınki maçın kadrosunda bulunmayacak.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 202 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.

Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 3-1, evinde de 6-0'lık skorlarla kazandı.

Galatasaray'ın ev sahipliğindeki maçlar

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 47 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise yalnızca 3 kez galip gelebildi. İstanbul'daki 8 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 galip geldi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

İki futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, yarınki müsabakada kart görmeleri durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Gol yollarında sıkıntı yaşıyor

Galatasaray, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor.

Süper Lig'de 14 müsabakada 15 gol atan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı.

Bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekibin gol ortalaması 0,77 oldu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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